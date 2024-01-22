Эксклюзив 22 января 2024, 16:24 Логика работает в обратном порядке. Зеленского обвинили в насильственной украинизации Политолог Корнилов обвинил Зеленского в украинизации ряда регионов Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Нет ни одного документа, целью которого являлась бы русификация каких-либо регионов, будь то России или Украины. Таким образом политолог, публицист Владимир Корнилов прокомментировал «360» новый указ украинского лидера Владимира Зеленского.

В документе, опубликованном на сайте Зеленского, говорится о разработке плана действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, «в том числе на исторических населенных ими землях». Речь идет о территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской и Курской областей, а также Краснодарского края.

Реклама

Согласно указу, на Украине появится центр изучения «преступлений», якобы совершенных против украинцев в этих регионах. В том числе «принудительная русификация, политические репрессии и депортации».

«Могу назвать вам сотни <…> указов, распоряжений, документов, циркуляров, постановлений всевозможных о насильственной украинизации тех регионов. То есть это был официальный курс целого ряда съездов партии, в том числе партии Украины, курс на украинизацию: закрывались русские школы в русских регионах, русские газеты, целые институты, поскольку вели преподавание на русском языке», — рассказал политолог.

Он добавил, что не видел ни одного документа, где целью официально являлась бы русификация каких-то регионов.

Если Зеленский в самом деле считает, что «принудительная русификация» каких-то украинских регионов является преступлением, то вполне логично задать ему вопрос: насильственная украинизация русскоязычных регионов Украины является таким же преступлением или нет? <…> Тут же логика сразу работает в обратном порядке. Владимир Корнилов политолог

Зеленский сообщил о подписании нового указа 22 января. Украинский лидер также планирует внести в Раду проект закона о двойном гражданстве, с помощью которого этнические украинцы из других стран смогут получить паспорт Украины.