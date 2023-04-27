Мир 27 апреля 2023, 13:41 Логика блокового противостояния загонит ЕС в изоляцию Захарова: насаждение Брюсселем блокового противостояния загоняет Евросоюз в изоляцию Скриншот

Читать 360tv в

Брюссельская логика блокового противостояния все глубже загоняет Евросоюз в изоляцию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляцию брифинга вели на Rutube.

Дипломат отреагировала на высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля. Он говорил о том, что Евросоюз будет выстраивать диалог с другими государствами, исходя из их позиции по отношению к России и Китаю. Захарова отметила, что подобные заявления «вытканы из ультиматумов и лицемерия».

Реклама

«Попытки исправить все с помощью агрессивной пропаганды, запугивания, тотальной борьбы с альтернативными точками зрения, насаждения логики блокового противостояния лишь больше загоняют Европейский союз в изоляцию», — подчеркнула она.

Захарова добавила, что все это показывает главные духовные скрепы идеологии и миропорядка ЕС. Однако популярности Евросоюзу подобные утверждения не прибавляют.

Также дипломат сообщила, что Россия отреагирует в случае принятия решения G7 о полном запрете экспорта в страну, уточнил RT.