Долгое время США пытались навесить ореол токсичной страны на Россию, однако на самом деле единственным официальным обладателем химического оружия являются Соединенные Штаты. Об этом в эфире «360» заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Он отметил, что Россия официально избавилась от всего химического оружия, а США — нет. Американские власти сослались на нехватку ресурсов. При этом Вашингтон долгое время вел пиар-кампанию, которая началась с отравления Скрипалей, по созданию образа токсичной России в мировом коллективном сознании.

«У нас есть на планете только одно государство, которое официально обладает химическим оружием — это США. Есть только два государства, которые официально не присоединяются к биологической конвенции — это США и Украина. Мы можем сделать логические выводы, кто у нас на самом деле токсичное государство на планете и кто занимается, с одной стороны, организацией информационных провокаций, а, с другой стороны, созданием образцов химического и биологического оружия», — указал Михайлов.

Он подчеркнул, что США не только являются обладателем химоружия и биологических разработок, но они же курируют и финансируют их. Только сотрудникам биолабораторий на территории Украины было выделено больше 30 миллионов долларов американскими властями.

Минобороны РФ ранее опубликовало документ, в котором подтверждается финансирование Пентагоном биолабораторий на Украине. Все документы имеют подписи реальных должностных лиц, заверены печатями организаций. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Соглашение о совместной биологической деятельности было между военным ведомством США и Минздравом Украины, следует из данных министерства. При этом реальным получателем денежных средств были лаборатории украинского Минобороны, которые находятся в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.