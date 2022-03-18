Логичный вывод. Названа причина провала попытки США создать образ «токсичной» России
Военный эксперт Михайлов заявил, что попытки США создать образ «токсичной» РФ провалились
Долгое время США пытались навесить ореол токсичной страны на Россию, однако на самом деле единственным официальным обладателем химического оружия являются Соединенные Штаты. Об этом в эфире «360» заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Он отметил, что Россия официально избавилась от всего химического оружия, а США — нет. Американские власти сослались на нехватку ресурсов. При этом Вашингтон долгое время вел пиар-кампанию, которая началась с отравления Скрипалей, по созданию образа токсичной России в мировом коллективном сознании.
«У нас есть на планете только одно государство, которое официально обладает химическим оружием — это США. Есть только два государства, которые официально не присоединяются к биологической конвенции — это США и Украина. Мы можем сделать логические выводы, кто у нас на самом деле токсичное государство на планете и кто занимается, с одной стороны, организацией информационных провокаций, а, с другой стороны, созданием образцов химического и биологического оружия», — указал Михайлов.
Он подчеркнул, что США не только являются обладателем химоружия и биологических разработок, но они же курируют и финансируют их. Только сотрудникам биолабораторий на территории Украины было выделено больше 30 миллионов долларов американскими властями.
Минобороны РФ ранее опубликовало документ, в котором подтверждается финансирование Пентагоном биолабораторий на Украине. Все документы имеют подписи реальных должностных лиц, заверены печатями организаций. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Соглашение о совместной биологической деятельности было между военным ведомством США и Минздравом Украины, следует из данных министерства. При этом реальным получателем денежных средств были лаборатории украинского Минобороны, которые находятся в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.