Лодку с 20 телами обнаружили у британских островов в Вест-Индии

Лодку с 20 телами обнаружили в Вест-Индии в районе британской заморской территории Теркс и Кайкос. Полиция, предварительно, не считает эти смерти насильственными.

Как сообщила местная газета Turks and Caicos Sun, небольшое судно заметил у берегов острова Гранд-Терк рыбак. Он рассказал об этом полиции. Это произошло четыре дня назад. Когда правоохранители приехали на место, обнаружили, что тела уже разложились. Представитель полиции Такара Байн заявила, что причины гибели людей пока не ясны, но, по всей видимости, речь не идет о насильственной смерти.

Предположительно, лодка прибыла из Карибского региона, территория Теркс и Кайкос, расположенная юго-восточнее архипелага Багамские острова, в 144 километрах к северу от Гаити, не была пунктом назначения.

Местные силовики пытаются установить личности погибших и причину их смерти.