Лодку фараона Хеопса доставили в Большой египетский музей

Ладью фараона Хеопса — артефакт, которому более 4600 тысяч лет, доставили в Большой египетский музей. До этого она находилась в комплексе возле пирамид, сообщил сайт IncNews со ссылкой на «Би-би-си».

Это лодка признана самым древним плавательным средством в истории человечества. Ее длина составляет 42 метра, а вес — 20 тонн. Поэтому, чтобы доставить ее в музей, пришлось использовать «умное» транспортное средство из Бельгии с дистанционным управлением.