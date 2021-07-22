Лодка затонула у берегов Туниса. Погибли 17 мигрантов

Лодка с нелегальными мигрантами затонула недалеко от побережья Туниса. В результате погибли как минимум 17 человек. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на тунисский Красный полумесяц.

«17 бенгальцев погибли и более 380 других мигрантов были спасены с лодки, которая отправилась из ливийской Зуары в Европу», — сказал официальный представитель Красного полумесяца.

Он добавил, что мигрантов спасли сотрудники береговой охраны. На борту находились жители Сирии, Египта, Судана, Эритреи, Мали и Бангладеша. Все они хотели пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Италию.

Как отметило издание, в последние месяцы из-за улучшения погоды мигранты стали совершать больше попыток перехода из Туниса и Ливии в Европу.

В начале июля у побережья тунисского города Сфакс нашли тела 20 утонувших нелегальных мигрантов. При этом в конце июня военно-морским силам Туниса удалось спасти 170 нелегалов в Средиземном море. Отплывших в Европу из Ливии мигрантов искали во время трех поисково-спасательных операций.