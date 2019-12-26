Лодка с мигрантами затонула в Турции. Погибли 7 человек

Семеро нелегальных мигрантов утонули на озере Ван на востоке Турции. Они пытались перебраться в Европу.

Как сообщило агентство Anadolu, всего в лодке находился 71 человек, 64 мигранта удалось спасти. Беженцы оказались гражданами Афганистана, Пакистана и Бангладеша.

Провинция Ван граничит с Ираном. Она является транзитной зоной для мигрантов из Пакистана и Афганистана, которые нелегально пересекают турецкую границу. Их цель — попасть на территорию Евросоюза.

В этом году число мигрантов, прибывающих из Турции в европейские страны, увеличилось на 46% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщила газета Welt со ссылкой на внутренний отчет ЕС о ситуации с беженцами.

Из общего числа мигрантов, 68 тысяч попали в Грецию, 1803 — в Италию, 261 — на Кипр, 197 — в Болгарию. Таковы официальные данные. Большинство приехавших в Грецию — граждане Афганистана (около 30%). Также среди них есть сирийцы (14%), пакистанцы (9,5%), иракцы (8%), турки (5%).

Ранее появилась информация, что россияне оказались втянуты в нелегальный бизнес по перевозке мигрантов из Турции в Грецию.