Лодка с мигрантами потерпела крушение у берегов Турции

Недалеко от берегов района Урла в турецком Измире потерпела крушение лодка с мигрантами. В результате ЧП погибли два человека. Об этом рассказало издание Hurriyet со ссылкой на местных правоохранителей.

В операции по спасению пассажиров лодки у берегов Измира были привлечены самолет, вертолет и два катера. Спасателям с воздуха удалось обнаружить тела двоих погибших, написало ИА Nation News.

Сотрудники экстренных служб Турции также спасли 24 мигранта. Всем им удалось высадиться на берег самостоятельно.