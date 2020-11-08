Лодка с мигрантами перевернулась у берегов Греции

Тело ребенка нашли в воде в районе мыса Прасо. Там же подобрали еще 11 беженцев — береговая охрана Греции доставила их на берег.

Оставшиеся шесть иностранцев смогли самостоятельно выбраться на берег, об их местонахождении сообщила пожарная служба.

Откуда прибыли беженцы, не уточняется. Остров Самос отделен одноименным проливом от турецкого порта Кушадасы. Ширина пролива в самом узком месте составляет 1,6 километра.

В Турции по состоянию на марте находились 3,7 миллиона сирийских беженцев. ЕС выделяет финансовую помощь на то, чтобы остановить их поток в европейские страны.