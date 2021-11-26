Лодка потерпела крушение у берегов Франции. Погибли более 30 человек

Крушение лодки произошло в районе пролива Па-де-Кале у берегов Франции. В результате скончался 31 человек. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Среди погибших также оказались маленькая девочка и пятеро женщин. Всего на лодке в момент происшествия находились 33 человека. Все они были нелегальными эмигрантами.

Два человека, которые смогли выжить, в данный момент находятся в больнице. Их состояние оценивается как тяжелое. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен отметил, что жизни людей все еще под угрозой.