Лобовое столкновение двух поездов произошло в Чехии. Есть жертвы

Столкновение произошло на ветке, соединяющей Пернинк с курортом Карловы Вары. На место происшествия прибыли два вертолета аварийных служб и 15 подразделений спасателей.

По словам представителей экстренных служб, тяжело раненных доставили в больницу. Точное количество пострадавших они назвать не смогли.



Чешское издание Idnes со ссылкой на своего корреспондента на месте событий заявило, что те, кто не пострадал, начали покидать место происшествия. Они пошли в сторону ближайшей железнодорожной станции вдоль путей и через лесопосадку.

Само столкновение произошло после того, как оба состава оказались на одной железнодорожной колее. Аварийная система торможения не помогла избежать столкновения.

Глава железнодорожной инспекции Чехии Ян Кучера объявил, что по факту крушения начали расследование.