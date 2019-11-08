Бундестаг не принял законопроект правящей коалиции, которая предлагала снять с «Северного потока — 2» ограничения Газовой директивы Евросоюза. Депутат бундестага Вальдемар Гердт рассказал «360», кто виноват и что немецкие политики будут делать дальше.

«За» поправки высказали 133 человека, но для решения требовалось 355 голосов. Депутат бундестага Вальдемар Гердт уверен, что каждый проголосовавший против поправок надеялся, что остальные сделают верный выбор. Однако сделать это парламентариям помешала работа американских лоббистов, уверен собеседник.

Их работа очень сильная, серьезная, чего я не могу сказать о России. Думаю, что с многими депутатами провели работу, потому что иначе понять логически, почему избранники народа не принимают закон, защищающий интересы своей страны, невозможно Вальдемар Гердт депутат бундестага.

По словам Гердта, это еще не конец. Если бундестаг не принимает этот закон, появится другой. Депутат отметил, что иного выхода у немцев просто нет: им необходим «Северный поток — 2».

«У нас нет другого выбора. У нас просто нет другого выбора. Если бы мне кто-то сказал, что мы можем обойтись без этого газа, я бы, может, сказал: „хорошо“. Но альтернативы нет», — заявил политик.

На повестке следующего заседания поправок к Газовой директиве пока нет. Изменения в ней смягчили бы правила для «Северного потока — 2», позволив эксплуатировать его оператору Nord Stream 2 AG. Об этом сообщили в Bild. Пока же работает положение Третьего энергопакета Союза, согласно которому оператором газопровода и поставщиком газа из третьих стран в государства ЕС должны быть независимые друг от друга компании. А «Газпром» — одна из материнских компаний Nord Stream 2 AG.