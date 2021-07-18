ЛНР заявила о гибели двух украинских силовиков

Два украинских силовика погибли, подорвавшись на минах около поселка Мироновского, подконтрольного Киеву. Как сообщило «РИА Новости», об этом заявили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

«Шестнадцатого июля в ходе приема-передачи наблюдательного пункта в районе населенного пункта Мироновский двое военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады подорвались на минном поле», — рассказали в пресс-службе.

По данным ЛНР, мины установили украинские силовики, чтобы защитить подступы к их позициям.

Военное противостояние на юго-востоке Украины началось в 2014 году. ЛНР и ДНР заявили о своей независимости, и силы Киева начали в регионе операцию. По последней информации ООН, за время конфликтами погибли 13 тысяч человек. Это и военные, и мирные жители. Для решения ситуации в Донбассе встречаются страны «Нормандской четверки» — Россия, Украина, Франция и Германия. Недавно украинский президент Владимир Зеленский сказал, что хотел бы видеть в этом обсуждении и представителей США.