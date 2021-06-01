ЛНР заявила, что Протасевич причастен к обстрелам мирных жителей

Генпрокуратура ЛНР заявила, что экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, задержанный в Белоруссии, причастен к обстрелам мирных жителей Донбасса. Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства Инна Семенова, сообщило РИА «Новости».

В Луганске попросили белорусских правоохранителей предоставить им возможность провести с Протасевичем следственные действия.

«В ходе расследования уголовного дела установлена причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры», — сообщила официальный представитель генпрокуратуры ЛНР.

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель ранее выступил с утверждением, что Протасевич принимал участие в военных действиях на юго-востоке Украины на стороне националистического батальона «Азов».

Против Протасевича в ЛНР 27 мая завели уголовное дело. Генпрокуратура самопровозглашенной республики заявила, что готова предоставить белорусской стороне правовую помощь в расследовании дела в его отношении, написала «Газета.ru».

Протасевича задержали в Минске 23 мая, после того, как экстренно посадили самолет авиакомпании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс. Лайнер совершил посадку в Белоруссии из-за сообщения о бомбе на борту, но впоследствии угроза не подтвердилась.

О том, как Протасевич воевал в Донбассе за «Азов», рассказывало РИА ФАН.