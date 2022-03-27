Вооруженные формирования Украины обстреляли населенный пункт Ровеньки из ракетно-тактического комплекса «Точка-У». Об этом в Теlеgrаm сообщили представительства Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Обстрел зафиксировали в 19:45 накануне. В результате разрушено два жилых дома на улицах Рабочей и Артема.

Ранее, 26 марта, сообщалось, что при обстреле со стороны ВСУ в ЛНР пострадали здание библиотеки и девять многоквартирных домов.

Политолог Евгений Михайлов назвал упадническим состояние ВСУ и отметил, что даже Запад ждет поражения и раздела Украины.

ВС РФ блокировали крупные города Украины, в Донбассе планомерно ликвидируются остатки войск ВСУ и, главное, члены нацбатов. По данным Минобороны РФ, от нацбатов удалось освободить больше половины территории ДНР и 93% территории ЛНР. Главные задачи первого этапа спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в министерстве сочли выполненными.