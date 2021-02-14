ЛНР: украинские военные подорвались на своих же минах

Трое украинских военных подорвались на минах, которые установили ранее их же сослуживцы у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛРН) Яков Осадчий.

«Нашей разведкой отмечено перемещение личного состава боевиков 81-й аэромобильной бригады [ВС Украины] на наблюдательный пост в районе населенного пункта Новолуганское, которые были отправлены в зону ответственности 59-й бригады для усиления ввиду нехватки личного состава на переднем крае обороны», — его слова привело РИА «Новости».

По данным Народной милиции, у прибывших украинских силовиков не было при себе уточненных карт минных полей. По этой причине во время передвижения трое десантников забрели на минно-взрывные заграждения и подорвались на мине.

Один украинский силовик погиб на месте. Двое других скончались от ранений, не дождавшись приезда медиков.

Расследовать их гибель президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главе Генштаба Руслана Хомчака.

Глава МИД Украины Арсен Аваков говорил, что в последние недели обстановка в Донбассе обострилась и «мирного процесса уже нет».