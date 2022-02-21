ЛНР сообщила о новых обстрелах со стороны Украины

Украинские военные опять нарушили режим прекращение огня и прошедшей ночью обстреляли населенный пункт в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Там заявили, что обстрел случился в 04:35 по садоводческому кооперативу «Пригородное», в районе памятника «Князь Игорь». Огонь шел со стороны Станицы Луганской. По предварительной информации, пострадал или был полностью разрушен жилой дом. Об этом написало РИА «Новости».

Также утром 21 февраля появилась информация о двух погибших мирных жителях при обстреле ЛНР военными Украины.

Обстановка в Донбассе обострилась в конце прошлой недели. Самопровозглашенные ЛНР и ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР приняло решение о временной эвакуации граждан в Ростовскую область из-за угрозы вторжения Украины. В первую очередь в Россию отправились пожилые люди, женщины и дети.

Глава ДНР Денис Пушилин утверждал, что украинский президент Владимир Зеленский скоро отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, а также вторгнуться в ДНР и ЛНР. Лидеры самопровозглашенных республик 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.