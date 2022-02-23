ЛНР сообщила о 114 обстрелах со стороны ВСУ за сутки

За минувшие сутки вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня в Луганской народной республике 114 раз. Об этом сообщили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА «Новости».

«За истекшие сутки 22 февраля 2022 года со стороны вооруженных формирований украины зафиксировано 114 нарушений режима прекращения огня», — говорится в заявлении.

По информации ЛНР, ВСУ при обстреле использовали в том числе тяжелое вооружение.

Ранее стало известно, что в Луганской народной республике погибли два мирных жителя. Их автомобиль попал под обстрел со стороны ВСУ.

Обострение ситуации на юго-востоке Украины началось 17 февраля. Власти ДНР и ЛНР сообщали о массовых обстрелах со стороны вооруженных сил официального Киева. 18 февраля было объявлено об эвакуции женщин, детей и пожилых людей на территорию России. В республиках началась массовая мобилизация.

В этой связи главы территорий обратили к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать их независимость. 21 февраля российской лидер подписал соответствующие указы.