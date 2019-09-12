ЛНР передаст Киеву 54 заключенных

Власти ЛНР передают Киеву 54 заключенных, которые отбывают наказание по приговорам, вынесенным до 2014 года.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольгу Кобцеву, это заключенные, которые выразили желание отбывать наказание за пределами республики.

Передача проходит на линии соприкосновения, неподалеку от населенного пункта Счастье. В ней участвуют представители Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня.

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Это не первый случай, когда заключенных, осужденных до начала конфликта на юго-востоке Украины, передают Киеву. «Луганский информационный центр» в апреле сообщал о передаче 60 человек, тогда это тоже происходило возле населенного пункта Счастье. Договоренность о передаче украинской стороне заключенных, осужденных до 2014 года и содержавшихся в местах лишения свободы в ЛНР и ДНР, была достигнута участниками контактной группы в Минске 4 декабря 2018 года.

Украина проводит военную операцию на юго-востоке страны с апреля 2014 года. Там сражаются с самопровозглашенными республиками ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота.