ЛНР отметила 76-ю годовщину освобождения от фашистов

В память об освободителях Луганщины военнослужащие роты почетного караула Народной милиции ЛНР возложили гирлянду к Пилону Славы. Память погибших во время Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

«76 лет назад благодаря героизму и мужеству советского народа, братской взаимопомощи и несгибаемой воле к победе наш край был полностью освобожден от „коричневой чумы“. Тяжелые военные годы заставили подняться на борьбу с захватчиком всех жителей шахтерского края от мала до велика», — заявил во время выступления глава администрации Луганска Манолис Пилавов, добавив, что годовщина освобождения Луганщины занимает особое место среди всех памятных дат.

Заместитель председателя правительства ЛНР Наталья Тихонская, в свою очередь, отметила, что первый урок во всех школах республики носит название «Урок мира». По ее словам, «мир — это самая святая ценность в нашей жизни: жизнь и мир».