ЛНР освободила первого украинского военнослужащего
НМ ЛНР завила об освобождении первого пленного ВСУ
Первого добровольно сложившего оружие украинского военного вернут домой, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. По его словам, речь идет о женщине, служащей младшим сержантом мобильного госпиталя.
Он добавил, что младший сержант не выполняла приказы командования ВСУ и на ней нет вины в гибели людей, написало РИА «Новости».
«Она не запятнала руки кровью, не выполняла преступные приказы Киева. Поэтому, согласно указу главы Луганской Народной Республики, эти люди должны быть отпущены домой», — сказал он.
Подполковник уточнил, что дом, в котором живет военнослужащая, уже освобожден Народной милицией ЛНР.
В представительстве ДНР в СЦКК ранее сообщили, что по состоянию на утро 4 марта ВСУ шесть раз открыли огонь по Первомайску, населенным пунктам Березовское и Золотое-5. В результате были повреждены жилые дома и линии электропередачи.