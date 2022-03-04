ЛНР освободила первого украинского военнослужащего

Первого добровольно сложившего оружие украинского военного вернут домой, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. По его словам, речь идет о женщине, служащей младшим сержантом мобильного госпиталя.

Он добавил, что младший сержант не выполняла приказы командования ВСУ и на ней нет вины в гибели людей, написало РИА «Новости».

«Она не запятнала руки кровью, не выполняла преступные приказы Киева. Поэтому, согласно указу главы Луганской Народной Республики, эти люди должны быть отпущены домой», — сказал он.

Подполковник уточнил, что дом, в котором живет военнослужащая, уже освобожден Народной милицией ЛНР.

В представительстве ДНР в СЦКК ранее сообщили, что по состоянию на утро 4 марта ВСУ шесть раз открыли огонь по Первомайску, населенным пунктам Березовское и Золотое-5. В результате были повреждены жилые дома и линии электропередачи.