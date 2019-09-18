ЛНР опровергла заявление Киева об отводе войск в Донбассе

По его словам, заявление командующего Операции объединенных сил в Донбассе Владимира Кравченко о подготовке к отводу войск не соответствует действительности.

Военнослужащие в ЛНР не заметили каких-либо изменений вдоль линии соприкосновения, вооруженные формирования Украины (ВФУ) находятся на прежних позициях. Киев снова нарушает минские соглашения и обстреливает подконтрольные ЛНР территории, по словам Марочко.

Народная милиция ЛНР всегда поддерживала возможность мирного урегулирования конфликта, добавил Марочко. Отводить свои войска она будет только после первых шагов ВФУ. Пока что Донбасс не доверяет Киеву, так как «он лгал на протяжении пяти лет».

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Эту же информацию РИА ФАН подтвердил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он согласен с тем, что Киев не готовится отводить войска. Напротив, Украина собирает технику на линии соприкосновения.

«Прочитайте последний отчет миссии ОБСЕ, в котором указывается, что, наоборот, зафиксирована большая концентрация техники. Заявить — это одно. А выполнять — это другое», — отметил Басурин.

Ранее Кравченко заявил о начале подготовки к отводу войск по всей линии фронта в Донбассе.