ЛНР опасается срыва обмена заключенными со стороны Украины
Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева выразила опасение, что украинская сторона может сорвать работу по подготовке обмена заключенными. Об этом сообщило РИА ФАН.
Кобцева обратила внимание на последние заявления украинских политиков, которые идут вразрез с договоренностями по обмену заключенными, достигнутыми на «нормандском саммите».
В частности, речь идет о комментариях главы МИД Украины Вадима Пристайко и заявлении главы СБУ Ивана Баканова о якобы имеющихся трудностях.
«Президент Зеленский 10 декабря, на следующий день после встречи в „нормандском формате“, сделал заявление о поэтапном проведении освобождения удерживаемых лиц, что не имеет ничего общего с коммюнике», — напомнила Кобцева.