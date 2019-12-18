ЛНР опасается срыва обмена заключенными со стороны Украины

Кобцева обратила внимание на последние заявления украинских политиков, которые идут вразрез с договоренностями по обмену заключенными, достигнутыми на «нормандском саммите».

В частности, речь идет о комментариях главы МИД Украины Вадима Пристайко и заявлении главы СБУ Ивана Баканова о якобы имеющихся трудностях.

«Президент Зеленский 10 декабря, на следующий день после встречи в „нормандском формате“, сделал заявление о поэтапном проведении освобождения удерживаемых лиц, что не имеет ничего общего с коммюнике», — напомнила Кобцева.