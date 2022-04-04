ЛНР обвинила западные спецслужбы в ведении информационной войны

За системной подачей фейков Украиной стоят западные спецслужбы, заявил заместитель председателя Народного совета ЛНР Олег Коваль в эфире «России 24» в понедельник. Коваль отметил, что против Луганской народной республики развязана информационная война.

«Мы видим системную подачу фейков. Мы понимаем, что этим занимается системно украинское правительство, мы понимаем, что за этим стоят западные спецслужбы», — отметил зампред Народного совета республики.

Он констатировал «большой эффект» информационной политики, которую ведут украинские власти на своих территориях.

Ранее украинские СМИ и местные политики в соцсетях распространили сообщения об убийствах мирного населения в Буче. Были опубликованы фото и видео с лежащими на земле связанными людьми. Россия категорически отвергла обвинения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал проверять информацию на максимально высоком уровне, в частности в Совете Безопасности ООН.