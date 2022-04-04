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    04 апреля 2022, 16:28

    ЛНР обвинила западные спецслужбы в ведении информационной войны

    Оксана Кириллова

    За системной подачей фейков Украиной стоят западные спецслужбы, заявил заместитель председателя Народного совета ЛНР Олег Коваль в эфире «России 24» в понедельник. Коваль отметил, что против Луганской народной республики развязана информационная война.

    ЛНР обвинила западные спецслужбы в ведении информационной войны

    «Мы видим системную подачу фейков. Мы понимаем, что этим занимается системно украинское правительство, мы понимаем, что за этим стоят западные спецслужбы», — отметил зампред Народного совета республики.

    Он констатировал «большой эффект» информационной политики, которую ведут украинские власти на своих территориях.

    Ранее украинские СМИ и местные политики в соцсетях распространили сообщения об убийствах мирного населения в Буче. Были опубликованы фото и видео с лежащими на земле связанными людьми. Россия категорически отвергла обвинения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал проверять информацию на максимально высоком уровне, в частности в Совете Безопасности ООН.