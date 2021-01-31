ЛНР назвала заявления об украинизации Донбасса «заигрыванием с радикалами»

Заявления о «нежной украинизации» Донбасса — это «заигрывание с радикалами». Таким мнением поделился представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник.

«Такие заявления не имеют никакого практического значения для жителей Донбасса, больше похоже на заигрывание с радикалами, для которых украинизация и навязывание своих стандартов и идеологии — главный приоритет, тешащий собственное самолюбие», — сообщил он РИА «Новости».

Он также отметил, что еще в довоенном Донбассе русскоязычными себя считали более 90% населения. По словам Мирошника, сейчас этот процент вырос. Потому что для жителей ЛНР и ДНР украинский — это «язык агрессии и оголтелой пропаганды».

Мирошник добавил, что любые попытки навязать Донбассу украинизацию, «хоть нежную, хоть жесткую», — это наступление «на неотъемлемое право человека говорить на родном языке».

В беседе со СМИ уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил, что объединение Донбасса сопряжено с «дерусификацией», Киев должен создать условия для «нежной украинизации» региона. Он также сказал, что с жителями области надо общаться «на языке любви, уважения и доверия».