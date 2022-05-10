ЛНР начала переговоры с рядом стран о признании республики

Переговоры о признании Луганской народной республики сейчас проходят с Сирией, Венесуэлой и некоторыми другими стран. Об этом рассказал посол республики в России Родион Мирошник.

В начале мая глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о назначении Мирошника послом республики в РФ.

«На сегодняшний день переговоры ведутся со многими партнерами. Официально сейчас можно говорить о том, что организационные вопросы решаются сейчас с Сирией и с Венесуэлой», — заявил посол в беседе с РИА «Новости».

Еще ряд переговоров ведется с несколькими другими государствами, которые заинтересованы в установлении отношений с ЛНР, отметил Мирошник.

«Но пока у нас нет права оглашать это и выносить в публичную плоскость», — отметил посол ЛНР в России.

По его словам, со стороны других государств прослеживается желание признать ЛНР.

Он отметил, что для этого «нужно вести нормальную, скрупулезную дипломатическую работу». Также Мирошник выразил уверенность в том, что у республики «будет возможность немного позже сказать о результатах такой работы».