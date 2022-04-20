ЛНР начала охранять освобожденные населенные пункты с помощью аэростата

Освобожденный населенный пункт в Луганской Народной Республике охраняется с помощью аэростата — летательного аппарата с камерой. Его преимущество перед коптером — в способности патрулировать территорию беспрерывно 24 часа в сутки и «смотреть» на расстояние до 15 километров. Об этом рассказал «Звезде» начальник отдела эксплуатации аэростатного комплекса.

«Различить технику можно [на расстоянии] до восьми километров, распознавание номеров — до километра. Отличить человека от животного — до восьми километров. Тепловизор (для работы в ночное время. — прим. ред.) работает на четыре километра», — сообщил Сергей.

На 50-кубовом аэростате находится камера, с которой видео передается в штаб. Работу комплекса видеонаблюдения АКВ-05 обеспечивают шесть человек и два автомобиля. Он сопровождает российские колонны, занимается наблюдением, записывает и транслирует видео.

Аэростат выдерживает ветер скоростью до 22 метров в секунду. Помешать работе летательного аппарата могут туман, грозы и песчаные бури — они затрудняют видимость.