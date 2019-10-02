ЛНР и ДНР с осторожностью отнеслись к подписанию «формулы Штанмайера»

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики сдержанно отнеслись к подписанию «формулы Штайнмайера». Донбасс ждет принятия новых законов и изменений в украинской Конституции.

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Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего считает, что подписание «формулы» указывает на готовность Украины к политическому урегулированию. Тем не менее пока это только символический шаг. Об этом сообщила газета «Известия».

«Формула» означает лишь одно — особый статус для Донбасса и механизм его формирования. Для этого нужно изменить Конституцию Украины», — сказал Дейнего. Он подчеркнул, что тексты новых правовых документов Киев должен согласовать с Донбассом.

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Замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о невозможности проводить выборы «под пулеметами». Однако при этом он не сказал ничего о том, что разоружение нужно согласовать с Луганском и Донецком.

Контактная группа в Минске 1 октября подписала «формулу», которая предусматривает проведение местных выборов и предоставления особого статуса Донбассу. Также во время обсуждения был согласован порядок отвода сил в Золотом и Петровском. Эти действия откроют путь для «нормандской встречи».