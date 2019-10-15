ЛНР И ДНР потребовали распустить ради минских соглашений

Киев выполнит минские соглашения только после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Об этом заявила пресс-секретарь представителя украинской стороны в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Украина нарушила соглашение о разведении войск в Донбассе Подробнее

На своей странице в Facebook Олифер уточнила, что ополченцы не выполняют обязательное семидневное перемирие. По ее данным, войска ДНР и ЛНР расположились на передовой территории ОРДЛО (официальное обозначение ДНР и ЛНР на Украине).

«Остро стоит вопрос доступа специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая не подконтрольный Украине участок российско-украинской границы», — заявила Олифер.

Киев также настаивает на полном прекращении огня и доступе для ОБСЕ к границе. Помимо этого, украинские власти требуют обеспечить на территориях республик работу ЦИК Украины и представителей политических партий.

15 октября стало известно, что переговоры рабочей группы в Минске провалились и-за того, что Киев отказался обсуждать обмен пленными. Стороны также не смогли согласовать новый график разведения войск. В ДНР утверждают, что соглашений о семидневном перемирии не заключали.

В ОБСЕ подчеркнули, что несмотря на протесты в Киеве, «формула Шайтнмайера» изменению не подлежит.