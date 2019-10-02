ЛНР и ДНР попросили Зеленского «не диктовать условия» по поводу Донбасса

Лидерам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не понравилось заявление президента Украины о выборах в Донбассе. Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Владимира Зеленского не вмешиваться в избирательный процесс.

Кремль прокомментировал подписание Украиной «формулы Штайнмайера» Подробнее

«Когда он (Зеленский. — прим. ред.) говорит, что выборы на Донбассе пройдут только тогда, когда Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам», — сказано в их совместном заявлении.

Также они отметили, что жители ДНР и ЛНР сами решат, на каком языке им говорить. Кроме того, самопровозглашенные республики без участия Киева разберутся с собственной судебной системой, защитой граждан и с возможной интеграцией с Россией.

Также лидеры недовольны законом о статусе Донбасса, который полон «неприемлемых оговорок». Пасеченик и Пушилин призвали Украину согласовать новый документ с ними. Если Киев нарушит Минские соглашения, то ДНР и ЛНР не станут исполнять этот закон.

Лидер самопровозглашенных республик призвали Зеленского к диалогу. Они подчеркнули, что продолжат переговоры в Минске. Их цель — добиться полного самоопределения и самоуправления.

Контактная группа в Минске 1 октября подписала «формулу Штайнмайера». Лидеры «нормандской четверки» согласовали проведение выборов в Донбассе, предоставления особого статуса этому региону, а также порядок отвода сил в Петровском и Золотом. Президент Украины сначала заявил, что согласен с «формулой». Однако позже отказался обсуждать документ с депутатами. Об этом сообщил ТАСС.