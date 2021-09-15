ЛНР и ДНР объявили о создании единой таможенной территории

Руководители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР И ДНР) Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о создании единой таможенной территории и экономической интеграции. Как сообщил Луганский информационный центр, подписание документов прошло в режиме видеоконференции.

«Сегодня знаковый день для наших республик, сегодня мы в рамках ранее достигнутых договоренностей подписываем договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции», — привело слова Пасечника РИА «Новости».

После вступления в действие соглашения между регионами не будет таможенных постов, а меры регулирования импортных товаров и пошлины станут едиными.

Ранее главы ЛНР и ДНР по итогам принятия программ социально-экономического развития республик Донбасса на 2022−2024 годы говорили, что намерены подписать документы о создании единого экономического пространства, которое обеспечит устойчивое развитие регионов и улучшит качество жизни населения.