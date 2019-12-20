ЛНР, ДНР и Украина обсудят обмен удерживаемыми лицами 23 декабря

Контактная группа по Донбассу встретится 23 декабря в режиме видеоконференции. Темой обсуждения на ней станет обмен пленными.

Дату озвучила в Facebook пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«Видеоконференция трехсторонней контактной группы назначена на понедельник, 23 декабря», — написала она.

Олифер уточнила, что работа по освобождению содержащихся в отдельных районах Донецкой и Луганской областей лиц продолжается.

Ранее Кучма подчеркнул, что «хотя бы какую-то часть» людей нужно освободить к Новому году. Политик не стал давать прогнозов, получится это или нет. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский ставит вопрос обмена пленными на первое место и намерен добиться результата.

В ЛНР заметили, что договоренность между Киевом и Донбассом по обмену пленными так и не достигнута, хотя в самопровозглашенной республике надеются, что это произойдет до конца года.

Вопрос об удерживаемых лицах обсуждался «нормандской четверкой» наряду с разведением сил в Донбассе.