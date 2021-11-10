Люксовые куртки и кроссовки мигрантов на границе смутили пользователей из Польши

Пока тысячи мигрантов пытаются попасть в Польшу с территории Белоруссии и укрываются в лесу в приграничной зоне, в Сети развернулась бурная дискуссия об их одежде. Польских пользователей смутили фотографии беженцев, одетых в брендовые вещи и обувь.

Фото, на котором изображен мужчина в синем пуховике, в частности, опубликовал у себя в Twitter польский политик и евродепутат Доминик Тарчинский.

«Когда из бедности рубишь деревья на границе в куртке Canada Goose за 4000 злотых (около 71 тысячи рублей — прим. ред.)», — написал он.

Помимо этого, внимание Тарчинского привлекли кроссовки другого беженца и мобильные телефоны, которыми пользуются мигранты.

«Беда на границе ЕС», — посетовал он.

Одна из участниц обсуждения в ответ заметила, что в Польше на сельском рынке можно купить одежду Tommy Hilfiger за 10 злотых, многие ходят в поддельных Gucci и Dolce Gabbana и кроссовках Nike.

«Такое процветание», — с иронией заметила она.

Другой пользователь обратил внимание депутата на то, что тот перепутал женскую и мужскую куртки и неправильно указал цену.

Журналистка Лайал Шакир из Эрбиля в комментариях к коллажу заметила, что в Курдистане и Ираке можно купить куртки разных брендов за 3-10 долларов. Но, как подчеркнула она, в данном случае совершенно не имеет значения, что надето на людях.

«Посмотрите, как с ними обращаются», — возмутилась Шакир.

Ранее польские пограничники заявили, что пресекли 599 попыток незаконного проникновения через границу с территории Белоруссии. Белорусская сторона заявляет, что на такие шаги мигрантов толкает жестокое отношение со стороны польской власти. Варшава считает иначе и винит в эскалации на границе Минск.