Люксовые авто сына африканского диктатора выставили на торги

Коллекцию из 25 автомобилей класса люкс, ранее принадлежавшую вице-президенту и сыну правителя Экваториальной Гвинеи Теодорина Обианга Нгемы, выставят на аукционе в Швейцарии.

Торги проведет аукционный дом Bonhams. Его представители надеются выручить около 18,5 миллиона швейцарских франков (около 18,7 миллиона долларов США). Торги пройдут 29 сентября.

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Суперкары выставили в гольф-клубе в Женеве. Посетители могут выбрать из семи автомобилей Ferrari, трех Lamborghini, пяти Bentley, a также Maserati и McLaren. Еще автолюбителям предлагают уникальную Lamborghini Veneno Roadster, которая выпущена всего в девяти экземплярах. За нее можно получить не менее 5,2 миллиона франков. На капот этой машины нанесены инициалы Нгемы. Еще один заметный лот — автомобиль из лимитированной серии Ferrari, гибридный гоночный суперкар LaFerrari.

В 2016 году всплыли дела о финансовых правонарушениях наследника диктатора Экваториальной Гвинеи Теодора Обианга Нгемы. В феврале 2019-го прокуратура Швейцарии сняла обвинения с Нгемы-младшего, но за это конфисковала его автомобили.