Мир 01 июня 2023, 10:48 Люксембург заявил о невозможности вступления Украины в НАТО из-за продолжающегося конфликта МИД Люксмебуга: Украина не может думать о вступлении в НАТО, пока идет конфликт Официальный сайт президента Укрианы

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Украинские власти не могут быть заинтересованы во вступлении в Североатлантический альянс, пока продолжается конфликт. Такое заявление сделал глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн на встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО, сообщил ТАСС.

Он сказал, что за все время существования блока ни одного государство, где идут боевые действия, не было принято в Североатлантический альянс. Ассельборн объяснил, что НАТО не может сейчас принять Украину, поскольку тогда сама организация окажется в ситуации прямого противостояния с Россией.

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«Я думаю, что это вообще не в интересах Украины. В связи с этим мы должны сделать все, чтобы были предприняты шаги в верном направлении», — подчеркнул глава МИД Люксембурга.

По его мнению, следует создать Совет НАТО — Украина. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отметила, что блок не будет обсуждать прием новых членов во время украинского конфликта. При этом, по ее словам, каждое государство само в праве решать, членом какого оборонительного союза ему быть. НАТО открыт для всех, подчеркнула она.

«На то, что дверь открыта для государств, которые хотят стать членами этого альянса, мы недвусмысленно указали приемом Финляндии и, стоит надеяться, скорым приемом Швеции», — добавила министр.

Встреча глава МИД стран НАТО проходит в Норвегии. Важными темами для обсуждения станут ситуация на Украине, столкновения в Косове.