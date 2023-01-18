Мир 18 января 2023, 03:57 «Людям нужна реальная помощь». Британцев разозлили советы чиновников по выживанию в холода Читателей The Times разозлили советы британских чиновников по выживанию в холода Unsplash

Читать 360tv в

Британские чиновники в последнее время стали активно давать советы жителям страны по выживанию зимой. Очередные инструкции крайне разозлили читателей издания The Times. Свое недовольство они высказали в комментариях под статьей.

Представитель британской Национальной службы здравоохранения доктор Агостиньу де Соуза посоветовал людям старше 65 лет с хроническими заболеваниями отапливать дома и квартиры минимум до 18 градусов. Если обогревать все жилище не получается, то главный метеоролог Джейсон Келли призвал повышать температуру днем в гостиной, а вечером — в спальне.

Реклама

Один из читателей напомнил, что обычно в период холодов в Великобритании умирают 65 тысяч пожилых людей. Нынешней зимой цифра может достичь 85 тысяч. Пользователь отметил, что кто-то останется без бабушки или дедушки.

Реклама

«Обогревайте дома зимой. Носите побольше одежды. Тоже мне воспитатели выискались. Люди прекрасно это знают — им нужны не слова, а реальная помощь в оплате счетов и покупки одежды», — заявил еще один комментатор.

«Счета за электроэнергию выросли с 1500 фунтов в год до 4000, и мне уже приходится тратить свои сбережения. Повезло, что они у меня есть, — у многих нет», — написал следующий читатель.

Также под статьей подчеркнули, что раньше даже пожилые люди могли обогревать свои дома, а сейчас многим это стало не по карману.