В исследовании приняли участие 299 человек из семи племен в отдаленном районе Никарагуа. У них поинтересовались, какую женскую фигуру можно было бы называть идеальной. Одна группа опрошенных состояла из тех, у кого нет телевизора, смартфона, компьютера, доступа к интернету.

Во вторую группу вошли люди, которые регулярно смотрели телешоу, боевики, музыкальные клипы, новости и всевозможные телерасследования. По остальным параметрам люди были идентичны, включая параметры этнической принадлежности, образования и дохода.

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Жители племен, которые видели телевизор раз или два в жизни (а то и ни разу), предпочитали женщин с индексом массы тела (ИМТ) 27. Национальная служба здравоохранения классифицирует этот показатель как избыточный вес. Тем же, кто постоянно по нескольку часов в день проводит перед экранами, нравятся более стройные дамы с ИМТ около 23.

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Ученые доказали, что если человеку после полного отсутствия телевизора разрешать смотреть передачи хотя бы три часа в неделю, его предпочтения быстро исказятся: за месяц-другой как минимум на одну единицу ИМТ, то есть ему станут нравится женщины примерно на три килограмма стройнее, чем раньше.

В Никарагуа регулярно смотреть телевизор могут позволить себе лишь обеспеченные люди: те, у кого к дому подведено электричество и есть деньги, чтобы оплатить подписку на каналы.

Ученые заявили, что их исследование — «лучшее на сегодняшний день доказательства» влияния ТВ на представления человека. По их мнению, постоянно лицезреть стройных актрис и моделей по телевизору попросту вредно. Это может привести к неудовлетворенности жизнью, а также расстройствам пищевого поведения и депрессии.