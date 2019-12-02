Люди вылетели с аттракциона на полном ходу в Таиланде. Видео

На кадрах видно, как с «пиратской» карусели на полном ходу начинают выпадать люди. По предварительной информации, сломалась металлическая загородка, которая удерживала посетителей аттракциона в кресле.

По словам очевидцев, пострадавшие очень сильно ударились. Среди них оказалось несколько детей. После госпитализации одному из потерпевших диагностировали перелом ноги.

«Одна девочка плакала от шока. А мальчика отбросило за ограду. Меня это потрясло, никогда подобного раньше не видел», — цитируют свидетеля «Дни.ру».

По данным издания, сейчас аттракцион закрыт. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.