«Люди видят, какие ужасы творят нацисты». Россияне стали активнее поддерживать спецоперацию на Украине

Россияне все больше и больше поддерживают специальную операцию на Украине, потому что они видят, какие зверства над мирными людьми совершают нацисты. Об этом в эфире «360» заявил политолог Евгений Михайлов.

«Поддержка военной операции — она не то что в разы увеличилась, она сильно увеличилась. Люди видят, какие ужасы творят нацисты, они же под наркотиками там все. Нормальные люди не могут такое там делать», — заявил он.

По мнению Михайлова, россияне видят материалы с поля боя, с оккупированных территорий и понимают, что на самом деле происходит на Украине.

«Те, которые не верили раньше комментариям военных корреспондентов, для них это превратилось в обыденность. Сейчас они убедились, что это ужас, когда на мертвых гражданах Мариуполя находят свастику», — продолжил он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев заявил, что примерно три четверти россиян поддерживают проведение специальной операции на Украине.