Люди в военной форме присоединились к протестующим в Ереване

Акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна и все действующей власти начались в Ереване на этой неделе.

Некоторым гражданам Армении не понравились пункты соглашения по Нагорному Карабаху, которые подписал глава правительства вместе с президентом России Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, стороны прекращают вести боевые действия и остаются на занятых позициях. Армения возвращает Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Россия на пять лет вводит миротворцев, следящих за соблюдением договоренностей.

Военные наблюдательные пункты выстроят на линии соприкосновения Нагорного Карабаха с позициями азербайджанских военных и вдоль Лачинского коридора, который обеспечивает связь непризнанной республики с Арменией.

Как сообщило агентство «Sputnik Армения», оппозиция вывела на улицы граждан, которым раздали плакаты с перечеркнутыми лицами Пашиняна и 88 депутатов из партии «Мой шаг» с подписями «один из 89 предателей».

Telegram-канал РИА «Новости» опубликовал фотографии с митинга, где уже начались задержания.

РБК сообщил, что в минувший четверг люди в военной форме выходили на митинг сторонников действующего премьер-министра. Они заявили, что пришли выразить протест оппозиции, которая потребовала отставки действующего премьера. Решение Пашиняна о прекращении военных действий они назвали правильными, так как шансов на победу не было никаких.

Сам премьер-министр Армении в своем видеообращении к нации заявил, что у Армении не было достаточных сил, чтобы изменить ход военных действий. Так он объяснил подписание соглашения по Нагорному Карабаху. Пашинян подчеркнул, что прекрасно понимал, что ставит на кон свою жизнь и политическую карьеру, принимая условия документа.

По его словам, боевая обстановка складывалась таким образом, что после захвата Шуши, военные Азербайджана могли забрать Степанакерт и города Аскеран и Мартакерт. В результате погибли бы около 20 тысяч солдат и офицеров.

Пока в Ереване идут протесты в деревнях Нагорного Карабаха, которые перейдут Азербайджану, местные жители начали сжигать свои дома и уезжать из региона.