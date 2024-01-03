03 января 2024, 21:04
Люди в военной форме похитили прохожего с улицы в Харькове
«Страна.ua»: в Харькове трое военных похитили мужчину и затолкали его в машину
Люди в военной форме схватили молодого человека на одной из улиц в Харькове. Они силой затолкали прохожего в машину. Кадры с места показало в Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».
«В Харькове люди в военной форме похитили мужчину на улице», — написали в комментарии.
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На видео запечатлено, как трое мужчин, один из которых был в гражданской одежде, силой затолкали молодого человека в микроавтобус на улице. Парень пытался кричать и сопротивляться. По данным украинских СМИ, похищение устроили представители военкомата.
Сотрудники военкомата не первый раз выискивают жителей Украины в общественных местах. Ранее в местных соцсетях появилось видео с военкомами, которые пытались забрать отдыхающего на пляже мужчину. Однако тот оказал сопротивление, скинув одного из военных в воду.
Внештатная советница главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк ранее заявила, что родителям украинских военных не нужно беспокоиться, что их сыновей отправляют на передовую, ведь смерть «все равно настигнет всех».
Военные
Украина
Харьков
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