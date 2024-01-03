Мир 03 января 2024, 21:04 Люди в военной форме похитили прохожего с улицы в Харькове «Страна.ua»: в Харькове трое военных похитили мужчину и затолкали его в машину РИА «Новости»

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Люди в военной форме схватили молодого человека на одной из улиц в Харькове. Они силой затолкали прохожего в машину. Кадры с места показало в Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

«В Харькове люди в военной форме похитили мужчину на улице», — написали в комментарии.

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На видео запечатлено, как трое мужчин, один из которых был в гражданской одежде, силой затолкали молодого человека в микроавтобус на улице. Парень пытался кричать и сопротивляться. По данным украинских СМИ, похищение устроили представители военкомата.

Сотрудники военкомата не первый раз выискивают жителей Украины в общественных местах. Ранее в местных соцсетях появилось видео с военкомами, которые пытались забрать отдыхающего на пляже мужчину. Однако тот оказал сопротивление, скинув одного из военных в воду.

Внештатная советница главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк ранее заявила, что родителям украинских военных не нужно беспокоиться, что их сыновей отправляют на передовую, ведь смерть «все равно настигнет всех».