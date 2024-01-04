Мир 04 января 2024, 18:32 Люди в шоке. Стало известно, к чему привело решение Зеленского Журналист Назаров: новый закон о мобилизации шокировал украинцев Global Look Press

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Население Украины шокировал новый законопроект о мобилизации на территории страны. Об этом в эфире YouTube-канала «Да, это так» рассказал украинский журналист Максим Назаров.

«Люди реально в шоке. Народ просто объезжает блокпосты окольными путями, потому что там ловят уклонистов. Скоро 10 января, и станет известно, что Рада предложит населению», — сообщил он.

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Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что представители Генерального штаба ВСУ обратились к нему с просьбой дополнительно мобилизовать до 500 тысяч человек.

На рассмотрение в Верховную раду внесли законопроект о мобилизации. Авторы предложили отменить отсрочку для инвалидов третьей группы, срочную службу, а также понизить порог призыва с 27 до 25 лет.

Кроме того, документ подразумевает обязанность военнообязанных граждан прибыть в военкомат в течение 60 дней после объявления мобилизации вне зависимости от фактического вручения повестки.

В случае неявки военкомат может ограничить военнообязанного в правах, вплоть до блокировки банковского счета.

Ранее бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов предложил проводить мобилизацию в ряды ВСУ с помощью лотереи или жеребьевки.