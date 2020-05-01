Люди в американском городе годами жили над огромной шахтой. Они даже не подозревали об опасности

«Мои друг увидел провал во дворе у соседей. Оказывается, под окрестностями есть целая шахта. Все эвакуируются. Люди теперь бездомные», — написал пользователь с ником Specter017.

Под постом развернулась масштабная дискуссия. Люди обсуждают, кому же пришло в голову строить дома над шахтой, сколько лет люди жили над пустотой и что теперь будет.

Многих заинтересовало, что интересного можно найти в этой шахте. Люди начали выспрашивать адрес, чтобы спуститься под землю.

Пользователи поделились информацией, что во времена индустриальной революции шахты в Соединенных Штатах были везде. Над провалами сейчас зависло много домов — раньше их строили без скрупулезных проверок почвы и подготовки.

Один из юзеров предложил оставить все как есть и сделать этот провал достопримечательностью. Параллельно он напомнил, что лучше как следует обдумать этот вопрос, ведь из шахты на поверхность может вырываться ядовитый газ. Это опасно и для детей, которые могут запросто свалиться в провал.