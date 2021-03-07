Люди стали чаще употреблять дорогой алкоголь в период пандемии

Аналитики и производители алкогольных напитков раскрыли предпочтения людей в спиртном во время пандемии. Как оказалось, в 2020 году в мире значительно увеличился спрос на более крепкий и дорогой алкоголь.

По данным делового издания Financial Times, из-за закрытия баров и ресторанов люди делали выбор в пользу употребления крепких напитков и коктейлей собственного приготовления. В то же время, как отмечается в материале, многие начали отказываться от вина и пива.

По мнению экспертов, одной из причин такого изменения в предпочитаемом алкоголе могло стать то, что люди из-за пандемии были вынуждены отказываться от поездок за границу, а сэкономленные деньги могли потратить на более качественный алкоголь.

Состоятельные люди, не потерявшие работу, начали пользоваться более низкими розничными ценами по сравнению с ценами в питейных заведениях и покупать более дорогой алкоголь, объяснил аналитик Jefferies Эд Манди. Если человек застрял дома, то ему легче купить большую бутылку крепкого спиртного, чем 24 бутылки пива, отметил аналитик.

Исследователи из Ливерпульского университета изучили связь между родом занятий и потреблением алкоголя. Выяснилось, что среди мужчин больше всего любят выпить строители и рабочие, а у женщин — руководители среднего и высшего звена.