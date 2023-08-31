Мир 31 августа 2023, 12:02 «Люди сбежали, страна не найдена». Медведев — о численности населения Украины Зампред СБ Медведев: население Украины сократилось вдвое, до 19,7 млн человек РИА «Новости»

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С 2022 года численность населения Украины сократилась вдвое, в стране остались 19,7 миллиона человек. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев спрогнозировал в своем Telegram-канале распад государства.

Сопоставив данные переписи населения, Украинского института будущего, Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, правоохранительных органов России и других источников, он пришел к выводу, что из 37 с лишним миллионов человек в 2022 году на контролируемой киевским режимом территории остались 19,7 миллиона.

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Медведев не согласился с подсчетами ООН, которая заявила о 1,9 миллиона украинцев на территории России в начале февраля 2022 года вместо 5,2 миллиона человек, и напомнил о выходе Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей из состава Украины.

«Самой заметной цифрой в украинских сводках будет цифра 404. Код компьютерной ошибки: люди сбежали, страна не найдена», — заявил он.

По словам зампреда Совбеза, за пределами страны оказались 17,9 миллиона украинцев. Он допустил, что некоторые из них вернутся, но предположил, что таких немного. Медведев назвал «вектор распада» очевидным.

Политолог Данила Гуреев заявил, что последняя перепись населения на Украине прошла в 2001 году, и с тех пор произошло много политических событий. По его мнению, это одна из самых неисследованных с точки зрения демографии стран. «Известия» сообщили, что с 1991 года население Украины сократилось в 2,5 раза.