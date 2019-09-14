Люди с синдромом Дауна покорили Килиманджаро

13 сентября из Танзании вернулась самая необычная группа туристов, которую только видела эта страна. Люди с синдромом Дауна и ограниченными возможностями здоровья вместе с тренерами покорили гору Килиманджаро.

В благотворительной экспедиции фонда «Синдром любви» и «Лаборатории Касперского» приняли участие 11 человек.

Степану Безрукову синдром Дауна не помешал подняться на один из самых высоких пиков Африки. Однако он признался, что пока не осознал этот факт, и чувствует сейчас только усталость и горную болезнь.

«На вершине в пять тысяч метров было не до радостных криков, и даже на вручении сертификатов эта маленькая экспедиция была немного сдержанна. Первое громкое „ура“ прозвучало уже на встрече с близкими в аэропорту», — сообщил он.

Сотрудники фонда «Синдром любви» сообщили, что экспедиция брала с собой две аптечки.

«К счастью, почти ничего не пригодилось. Да и большинство страхов не оправдалось. Десять дней назад мы провожали их в это путешествие, каждый заметно волновался. Это казалось авантюрой — „солнечным людям“ предстояло доказать, что они способны на подвиг», — сообщили они.

Источник фото: телеканал «360»

Екатерина Молоткова, сопровождающий тренер Степана, поделилась, что последние шаги к вершине дались очень нелегко.

«Очень тяжело мы шли последние 300 метров. Его застала горная болезнь, мы считали шаги», — рассказал она.

Но запомнил Степан не это. А маленького нахального бурундука, который пил из его стакана чай.

Источник фото: телеканал «360»

О трудностях, усталости, желании сойти с дистанции ребята говорить не захотели. Зато Станислав Богданов рассказал об увиденных розовых фламинго.

Благотворительная экспедиция преследовала сразу несколько целей. Начинающие альпинисты хотели доказать себе и окружающим, что они настоящие супермены. Одновременно на сайте фонда принимались пожертвования на образовательные программы для особенных людей. Из необходимых 589 тысяч уже собраны 460 375 рублей. Желающие помочь могут зайти на сайт проекта «Спорт во благо».

Усталые путешественники так вдохновились своим походом, что уже строят планы на следующий. Но пока нужно немного отдохнуть.