По предварительным данным, среди участников беспорядков в Казахстане были лица с боевым опытом в горячих точках на стороне радикальных исламистов. Об этом сообщило МИД республики.

Об этом сказано в заявлении ведомства, которое опубликовал правительственный информационный Telegram-канал.

«Как показали события в городе Алматы и ряде других регионов страны, Казахстан подвергся вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп, прошедших подготовку за рубежом. По предварительным данным, среди нападавших есть лица, имеющие опыт боевого участия в горячих точках на стороне радикальных исламистских группировок», — сказано в сообщении.

Ведомство уточнило, что сделало это заявление не только в ответ на публикации в ряде зарубежных СМИ, но и для борьбы с искажениями в передаче информации. В МИД также подчеркнули, что правоохранители республики проведут расследование о причинах беспорядков: его итоги предоставят мировому сообществу.

Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года. Из-за двукратного роста цен на сжиженный газ на улицы вышли жители городов Жанаозен и Актау, однако вскоре акции распространились по всей республике. Протесты охватили в том числе Ала-Аты — в крупнейшем городе Казахстана началось мародерство. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране, которое продлится до 19 января, а также начали контртеррористическую операцию.