«Люди с обычной жизнью». Премьер Финляндии рассказала о скандальной вечеринке

Премьер-министр Финляндии Санна Марин оказалась в центре скандала из-за частной вечеринки. Земляки заподозрили ее в употреблении наркотиков. Чиновница отказалась извиняться и заявила, что ведет жизнь обычного человека, сообщило РИА «Новости».

Вечером 17 августа в СМИ появилось видео, на котором Санна Марин пела песни и веселилась на частной вечеринке. В записи упомянули слово jauhojengi. В переводе с финского jauho обозначает «мука», а в народе так называют не только продукт, но и наркотики.

«Я хочу показать, что на этих должностях работают обычные люди с обычной жизнью. У меня есть семейная жизнь, работа, и у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями», — сказала на брифинге премьер-министр.

Она призналась, что пила алкоголь, но не употребляла запрещенных веществ и не видела, чтобы кто-то другой это делал.

В декабре прошлого года финны обсуждали другую вечеринку с участием своего премьер-министра. Тогда Санна Марин ушла в ночной клуб и оставила дома служебный телефон.

Ее коллега Борис Джонсон подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании после череды скандалов, связанных в том числе с вечеринками во время пандемии и национального траура. В августе он уехал в отпуск в Грецию, где разделся на камеру, сообщило Nation News. Интернет-пользователи раскритиковали его телосложение.