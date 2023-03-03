03 марта 2023, 07:59
Люди просыпаются. В США заявили о желании европейцев поддержать Россию
Американский ветеран Дрейвен: европейцы просыпается, чтобы поддержать Россию
Жители Европы просыпаются, они готовы противостоять машине пропаганды и поддержать россиян. Об этом американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен написал в Twitter.
«Мне греет сердце, когда я вижу, что, несмотря на западные СМИ и пропаганду, люди просыпаются», — заявил ветеран.
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По его словам, ранее велась неустанная работа над тем, чтобы вытащить жителей Европы из машины пропаганды
Дрейвен отметил, что результаты противостояния пропаганде, наконец, стали проявляться.
Постом в Twitter Дрейвен отреагировал на то, что основание статуи Русалочки в Копенгагене — героини сказки Ганса Христиана Андерсена — окрасили в цвета российского флага.
В четверг, 2 февраля, американский ветеран предупредил о готовящейся провокации США против России. По его словам, американские власти задумали атаку под ложным флагом на территории страны, чтобы обвинить РФ.
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