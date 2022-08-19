Люди погибли в Калифорнии после столкновения двух самолетов

В Калифорнии два самолета столкнулись при заходе на посадку. Погибли несколько человек, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

Крушение произошло в муниципальном аэропорту Уотсонвилла. Экстренные службы уже выехали на место происшествия.

«Сообщается о нескольких погибших», — заявили власти города.

Городской совет Уотсонвилла разместил в социальных сетях снимки, на которых видны фотографии одного из самолетов. Он протаранил ангар на летном поле.