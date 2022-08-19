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    19 августа 2022, 02:56

    Люди погибли в Калифорнии после столкновения двух самолетов

    В Калифорнии столкнулись два самолета, несколько людей погибли

    Александра Ломейко

    В Калифорнии два самолета столкнулись при заходе на посадку. Погибли несколько человек, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

    Крушение произошло в муниципальном аэропорту Уотсонвилла. Экстренные службы уже выехали на место происшествия.

    «Сообщается о нескольких погибших», — заявили власти города.

    Городской совет Уотсонвилла разместил в социальных сетях снимки, на которых видны фотографии одного из самолетов. Он протаранил ангар на летном поле.